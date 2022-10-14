لافروف يدعو أرمينيا وأذربيجان لمناقشة تنفيذ اتفاقيات السلام بين البلدين

وأضاف لافروف متحدثا فى اجتماع ثلاثى يعقد فى أستانا، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، أنها قد تكون مناسبة للحديث عن ذلك ومعرفة ما يمكن أن نقدمه لقادتنا فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقات التى وقعوا عليها، مؤكدا أنه خلال الاجتماع، سيكون لوزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا فهم أفضل لكيفية المضى قدما.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الأذرى جيهون بيرموف منذ اجتماعهما الأخير فى شهر مايو، إن عددا كبيرا من الاتصالات الثنائية ومتعددة الأطراف قد جرت، وأنه سيكون من المفيد مناقشة تسوية سلمية، بما فى ذلك ترسيم حدود الدولة وفتح الاتصالات، فضلا عن القضايا الإنسانية .
وبدوره، قال وزير الخارجية الأرمينى أرارات ميرزويان إن الاجتماع الحالى سيكون فرصة جيدة لإيجاد حلول لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان ومناقشة ناجورنو كاراباخ.
والتقى وزير الخارجية الأذرى جيهون بيراموف مع نظيره الأرمينى أرارات ميرزويان فى مدينة جنيف السويسرية، فى أوائل الشهر الجارى، للتفاوض بشأن مسودة معاهدة سلام بين البلدين، وذكرت وزارة الخارجية الأذرية فى بيان لها أنه تم تنظيم الاجتماع الثنائى وفقا للمهمة الموكلة إلى وزيرى الخارجية لوضع نص معاهدة السلام كما اتفق عليها الرئيس الأذرى إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان خلال اجتماعهما فى بروكسل فى 31 أغسطس الماضى تحت رعاية رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى شارل ميشيل.
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