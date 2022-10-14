كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

جدة - نرمين السيد - وصرح وزير الدفاع اليابانى ياسوكازو هامادا للصحفيين بأن الصاروخ، قطع قرابة 650 كيلومترا على ارتفاع أقصى يبلغ 50 كيلومترا، وتناثر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، على بعد نحو 370 كيلومترا من ساحلها حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتعد تجربة كوريا الشمالية اليوم هى التجربة الثامنة التى تجرى فيها بيونج يانج تجارب على صواريخ باليستية منذ أواخر سبتمبر، وجاءت بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الرسمية فى البلاد أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون أشرف على تجربة إطلاق صاروخين استراتيجيين بعيدى المدى يوم الأربعاء.

ومنذ بداية العام الجارى، أجرت كوريا الشمالية 27 جولة من تجارب الصواريخ، بما فى ذلك صواريخ كروز، لكن الاختبارات منذ 25 سبتمبر كانت بوتيرة غير مسبوقة، منها تجربة أطلق خلالها الشطر الشمالى، فى وقت سابق من الشهر الجارى صاروخا فوق الأرخبيل اليابانى لأول مرة منذ خمس سنوات.

وجاء إطلاق بيونج يانج فى تحد لقرارات مجلس الأمن الدولى وسط تكهنات متزايدة بأنها قد تجرى تجربة نووية سابعة فى المستقبل القريب.