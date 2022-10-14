زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مقاطعة روسية

جدة - نرمين السيد - وأضافت أن الهزات الأرضية تم تسجيلها فى الساعة 03:54 صباح اليوم الجمعة بتوقيت موسكو حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

من جهتها، أفادت دائرة الطوارئ فى مقاطعة إيركوتسك، أن قوة الزلزال فى بحيرة بايكال بلغت 5.9 درجة على مقياس ريختر.

وجاء فى بيان صدر عن الدائرة، أن مركز الزلزال وقع فى مياه بحيرة بايكال، على بعد 19 كيلومترا شرقى قرية بولشويه جولووستنويه فى مقاطعة إيركوتسك.