العالم اليوم - بخطوات بسيطة.. يمكنك استعادة "الرسائل المحذوفة" من آيفون

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - قد يحذف أحدنا أحيانا رسالة نصية مهمة عن طريق الخطأ، إلا أن الهواتف العاملة بنظام التشغيل iOS 16 بمقدورها حل هذه المشكلة.

وبمقدور مستخدمي هواتف "آيفون" العاملة بنظام التشغيل iOS 16 باتباع خطوات بسيطة شرحها موقع "سي نت" المتخصص بالأخبار التقنية: ابحث عن رسائلك النصية المحذوفة يمكن العثور على جميع الرسائل النصية المحذوفة في تطبيق الرسائل.

للعثور على رسائلك المحذوفة، افتح الرسائل واضغط على خيار الفلاتر في الجزء العلوي الأيسر من سلاسل الرسائل النصية.

يمكنك تصفية رسائلك النصية حسب المرسلين المعروفين والرسائل غير المقروءة.

قم باختيار "محذوف مؤخرا".

ستظهر قائمة بالرسائل النصية الأخيرة، تعرض أرقام الهواتف أو جهات الاتصال، وعدد الرسائل والأيام المتبقية حتى الحذف النهائي.

سيشمل هذا كلا من سلاسل الرسائل بالكامل والنصوص الفردية التي تم حذفها.

ستتمكن من رؤية واستعادة الرسائل المحذوفة فقط إذا تم حذفها في آخر 30 يوما.

لا يمكنك رؤية الرسائل الفعلية نفسها، لذا سيتعين عليك استعادتها من خلال التعرف على اسم جهة الاتصال أو رقم الهاتف. قم باستعادة الرسائل النصية المحذوفة إذا كنت ترغب في استرداد رسالة نصية، فانقر فوق سلسلة الرسائل أو الرسالة بحيث يتم تحديدها، واضغط على Recover في أسفل اليمين، ثم انقر فوق Recover Message في النافذة المنبثقة التي تظهر.

يمكنك أيضا استعادة جميع رسائلك النصية المحذوفة مرة واحدة، وعندها لا تحدد أي رسالة ثم انقر فقط على استرداد الكل.

ستظهر رسائلك النصية المستردة بترتيب تسلسلي من وقت إرسالها أو استلامها، لذلك قد تضطر إلى التمرير قليلا خلال الرسائل النصية الحالية للعثور عليها، خاصة إذا كانت قديمة ولديك قدر كبير من الرسائل الجديدة في صندوق الوارد الخاص بك.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بخطوات بسيطة.. يمكنك استعادة "الرسائل المحذوفة" من آيفون .. في رعاية الله وحفظة