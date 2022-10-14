بايدن: إذا فاز الجمهوريون فى انتخابات الكونجرس فإن التضخم سيزداد سوءا

جدة - نرمين السيد - وأضاف -فى تصريحات فى لوس أنجلوس نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية-: "إن الديمقراطيين يدافعون عن العمال".

ومضى بايدن قائلاً: "لقد أجرينا انتخابات فى الشهر، على الناخبين أن يقرروا الديمقراطيون يعملون لخفض تكلفة الأشياء التى يتحدثون عنها حول طاولة المطبخ، ومن الأدوية، إلى التأمين الصحى، إلى فواتير الطاقة وأكثر من ذلك بكثير".

وجاءت تصريحاته فى أعقاب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التى أظهرت ارتفاع التضخم 0.4 بالمئة فى سبتمبر و 8.2 بالمئة على مدى الإثنى عشر شهرا الماضية.

وفى وقت سابق أمس الخميس، قال بايدن- فى بيان- إن التقرير يظهر تقدمًا لكن هناك المزيد من العمل الذى يتعين القيام به.

وتابع بايدن فى تصريحاته، أن سعر الغاز مرتفع للغاية وهناك المزيد مما يتعين القيام به لخفضه، مضيفا أنه سيتحدث أكثر عن أسعار الغاز الأسبوع المقبل".