انتشال 9 جثث متحللة قبالة السواحل التونسية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث، فى بيان له، إن وحدات الحرس البحرى بـ تونس قامت بانتشال تسع جثث متحللة قبالة سواحل المهدية، مشيرا إلى أنه تم نقل هذه الجثث إلى مصلحة الطب الشرعى.
من ناحية أخرى، قال المتحدث إنه بالتزامن مع عمليات البحث عن المفقودين بسواحل مدينة جرجيس، تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ مجموعة ثانية بإقليم الحرس البحرى بالوسط التونسى.
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