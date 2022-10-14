الرئيس الأذرى يثنى على تطور العلاقات الثنائية مع موسكو

جدة - نرمين السيد - وقال علييف، فى اجتماعه مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين على هامش قمة أستانا، "إننا سعداء للغاية بالطريقة التى تطورت بها العلاقات بين بلدينا، لقد وصلت إلى أعلى مستوى، وهو مستوى تعاون الحلفاء، إننا نحقق تقدما سريعا فى العديد من القضايا"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أكد الرئيس الأذرى نمو التجارة بين البلدين، مُشيرًا إلى أن "المشروعات التى تم تحديدها والاتفاق عليها فى الاجتماعات السابقة ستسمح لنا بزيادة التجارة المتبادلة بشكل أكبر".

وتُعقد فى العاصمة الكازاخستانية أستانا، الخميس وغدا الجمعة، قمة رابطة الدول المستقلة، و"مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا"، وهذا المؤتمر مخصص للحكومات، ومبنى على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والاستقرار فى آسيا، وباقى العالم.