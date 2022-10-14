العالم اليوم - 5 قتلى من بينهم شرطي في إطلاق نار بولاية نورث كارولاينا

انتم الان تتابعون خبر 5 قتلى من بينهم شرطي في إطلاق نار بولاية نورث كارولاينا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 04:24 صباحاً - قتل 5 أشخاص أحدهم شرطي كان خارج الخدمة، برصاص مسلح أطلق النار عليهم في مدينة رالي بولاية نورث كارولاينا الشمالية قبل أن يلوذ بالفرار، حسبما أعلنت رئيسة المدينة.

وأضافت المسؤولة المحلية خلال مؤتمر صحفي أن الهجوم الذي وقع مساء الخميس أسفر أيضا عن إصابة أشخاص آخرين، مشيرة إلى أن مطلق النار لا يزال طليقا لكنه "محاصر".

وكانت مصادر إعلامية كشفت أن عدد القتلى من جراء إطلاق النار بلغ 6 أشخاص.

وذكرت شرطة رالي على "تويتر" أنها موجودة في الموقع، وحثت السكان على البقاء في منازلهم، بينما لم تكشف تغريداتها عن عدد القتلى.

وأفادت محطة تابعة لشبكة "إيه بي سي نيوز"، أنه من المعتقد أن المشتبه به في إطلاق النار مراهق أبيض يحمل مسدسا كبيرا، مضيفة أنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.