الجيش الأوكرانى يقصف مستودعا للذخيرة فى مقاطعة بيلجورود الروسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف جلادكوف - حسبما افادت قناة روسيا اليوم الإخبارية الخميس - أن رئيس إدارة المقاطعة فلاديمير بيرتسيف وممثلى الخدمات التشغيلية يتواجدون فى مكان الحادث لإجلاء السكان. يذكر أن الولايات المتحدة زودت كييف بأنظمة صواريخ "MLRS" بعيدة المدى وقد وصل حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لـ أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 16.8 مليار دولار. كما وتعهدت واشنطن بتخصيص حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار لنظام كييف تضم 18 منظومة جديدة لراجمات صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق ومئات المركبات وعشرات الرادارات والأنظمة المضادة للمسيرات وغيرها. وكذلك تعهد حلف الناتو والاتحاد الأوروبى بمضاعفة المساعدات العسكرية لنظام كييف مبررين ذلك بأن هزيمة نظام كييف تعنى هزيمة حلف الناتو.

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