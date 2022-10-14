إكسترا نيوز: ارتفاع معدل التضخم بأمريكا لأعلى مستوى فى 40 عامًا

جدة - نرمين السيد - وكشفت بيانات وزارة العمل، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسى الذى يستثنى الغذاء والطاقة، بنسبة 6.6% عن العام الماضى مسجلًا أعلى مستوى منذ عام 1982. وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالى بنسبة 0.4% الشهر الماضى، كما ارتفع بنسبة 8.2% مقارنة بالعام السابق.

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