صحيفة: يجب على بايدن وشى ومودى الضغط لتجنب حرب نووية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت المجلة أن الرئيس الروسى لم يكن يخادع حينما قال: "إذا تعرضت وحدة أراضى بلادنا للتهديد، فسنستخدم بلا شك جميع الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا"، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يستوعب ذلك جيدا، وهو ما تجلى فى تصريح له يوم 6 أكتوبر حينما قال: "لدينا رجل أعرفه جيدا.. اسمه فلاديمير بوتين.. إنه لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة تكتيكية نووية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية؛ خاصة وأن أداء جيشه ضعيف بشكل كبير".

بلا شك، يثير إعلان بوتين الأخير، أن مناطق "خيرسون، وزابوريجيا، ودونتسك، ولوجانسك" مثلها مثل شبه جزيرة القرم، أجزاء لا تتجزأ من الأراضى الروسية، مخاطر بتصعيد المواجهة بشكل كبير، حيث إذا استمر أداء الجيش الأوكرانى المدعوم عسكريا من الناتو على هذا النحو، فإن بوتين وربما مساعديه أكثر استعدادا لارتكاب ما وصفته –المجلة الأمريكية- بـ "عمليات انتحارية" فى أوكرانيا.

ودعت "فورين بوليسى" إلى عدم التمادى فى ممارسة أقصى درجات الضغط لمعرفة من يمكنه الصمود حتى النهاية فى هذه الحرب، معتبرة أن الحكمة تقتضى حاليا النظر بعيدا، والعمل على إيجاد طريقة لكلا البلدين (روسيا وأوكرانيا) للحياة ووقف المواجهات.

ودللت المجلة الأمريكية على هذا الطرح بالإشارة إلى تصريح الرئيس الأمريكى الراحل "جون كينيدى" وهو يتأمل أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962: "يجب على القوى النووية أن تتجنب تلك المواجهات، التى تضع الخصم أمام خيار إما الانسحاب المهين أو الحرب النووية. إن تبنى هذا النوع من المسارات فى العصر النووى سيكون دليلا فقط إما على إفلاس سياستنا أو رغبة جماعية فى نهاية العالم".

إن إجبار دولة مسلحة نوويا، يقودها رجل يعتبر الحرب التى يخوضها فى أوكرانيا بأنها صراع وجودى، ودفعها إلى انسحاب كامل ومهين يشكل مخاطر أكبر بكثير من المكاسب التى ستتحقق من محاولة استعادة كل كيلو مربع من الأراضى الأوكرانية التى تحتلها القوات الروسية.

وتؤكد "فورين بوليسى" أن وقف إطلاق نار قائم على مفاوضات، مع التطبيق الصارم لذلك، هو الخيار الأفضل للجميع حاليا.

لسوء الحظ، يبدو أن الكثيرين فى الولايات المتحدة، وأوروبا، وخاصة أوكرانيا يتبنون موقفا يتمثل فى حرمان بوتين من أى مكاسب، ويميلون إلى تجنب أى طرح آخر، إما من خلال الإدعاء بأن بوتين مخادع أو أنه إذا أفلت بوتين بما يقوم به فى ظل إصداره تهديدات نووية، فسوف يرتكب هو وغيره ممن يمتلكون السلاح النووى فى المستقبل مزيدا من الأعمال العدوانية.

وقد يذهب البعض للقول إن إيقاف الحرب بينما لا يزال المعتدى يحتل أراضى شخص آخر هو أمر سيء بالفعل وإن لم يكن غير مسبوق، فضلا عن أن القيام بذلك فى ظل تهديد نووى أسوأ بكثير، ويمكن أن يحمل فى طياته رسائل لقوى أخرى مسلحة نوويا مثل باكستان أو الصين بأن تتجرأ على تجربة شيء مشابه مع كشمير أو تايوان. ولكن هذا الطرح (التفاوض على وقف إطلاق النار) أقل سوءا بكثير من البديل المتمثل فى الضغط حتى تستخدم روسيا الأسلحة النووية، حيث سنكون حينها فى حاجة للتفاوض لإنهاء الدمار وإلا سنجد أنفسنا أمام نهاية العالم دون ضمان مغادرة المعتدى للأراضى التى سبق واحتلها. وسيحدث بالتبعية كوارث أكبر بكثير مثل خسائر بشرية ضخمة وتلوثا بيئيا كبيرا.

وترى المجلة الأمريكية أنه لمنع تصعيد يتضمن أسلحة نووية، يجب على قادة العالم التدخل لتشجيع أوكرانيا على قبول اقتراح وقف إطلاق النار الآن بموجب شروط قد تستنتج روسيا فى نهاية المطاف، وإن كان ذلك على مضض، أنها تستطيع قبولها. وهذا يعنى أنه يجب على الولايات المتحدة وقيادة حلف شمال الأطلسى، والرئيس الصينى "شى جين بينج" ورئيس الوزراء الهندى "ناريندرا مودى"، أن ينضموا إلى هذه المساعى بكل قوة.

كما ترى المجلة أن الطرح الخاص بمفاوضات لوقف إطلاق النار سيفيد أوكرانيا من خلال المساعدة فى ردع استخدام روسيا للأسلحة النووية، كما أن أحكام وقف إطلاق النار المتفق عليها وكذلك إجراءات المراقبة وتسوية المنازعات سوف تستغرق وقتا للتفاوض. ويمكن لأوكرانيا مواصلة عملياتها العسكرية حتى ذلك الحين، لكنها ستحتاج إلى التخلى عن أى محاولات لنقل قواتها إلى شبه جزيرة القرم. وفى هذه الأثناء، ستصبح روسيا –وفقا للمجلة- منبوذة مثل كوريا الشمالية فى دوائر أوسع بكثير مما هى عليه الآن إذا قررت استخدام الأسلحة النووية بعد عرض أوكرانيا وقف إطلاق النار.

ويجب هنا الإشارة إلى أن الصين والهند أعلنتا من قبل أنهما تريدان إنهاء القتال فى أوكرانيا، ولدى كل من شى ومودى مصلحة ذاتية لمساعدة بوتين فى الوصول إلى هذا الهدف ومنع التصعيد النووى. كما أن الصين والهند لطالما أكدتا أنه لا ينبغى لأحد أن يهدد باستخدام الأسلحة النووية أولا. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى أن شى ومودى رسولان جيدان لإخبار بوتين بأن استخدام الأسلحة النووية أولا سيجعل من المستحيل عليهما الحفاظ على تعاونهما الحالى، وأنه من الأفضل السعى لوقف إطلاق نار قابل للتطبيق قبل أن يجد نفسه (بوتين) مضطرا للتصعيد لمنع المزيد خسائر على الأرض، وإن المفاوضات ووقف إطلاق النار من شأنها أن تخدم مصالح روسيا والعالم.

وبالنظر إلى العلاقات الأمريكية الصينية (المتدهورة) فى الوقت الراهن، سيحتاج شى إلى حافز إيجابى من واشنطن للقيام بالدور المنتظر منه. ويجب هنا آلا تعرقل السياسات الداخلية الأمريكية الانفتاح على بكين لاستكشاف ما إذا كان يمكن ترتيب حوافز معقولة لها. ولا ينبغى على الحكومة الأمريكية أيضا أن تقوم بدور الواعظ للرئيس الصينى حول ما يخدم مصالحه؛ بل يجب على واشنطن أن تسأل بكين مباشرة عما تحتاجه لحث بوتين على الطرح الخاص بالتفاوض.

من المؤكد أن حربا نووية حتى وإن كانت بأسلحة تكتيكية (ذات نطاق محدود)، لن تخدم مصالح السكان الأوكرانيين الذين يحاول الناتو الدفاع عنهم أو مصالح العالم على نطاق أوسع. وإن وقف إطلاق نار متفاوض عليه قبل بدء استخدام الأسلحة النووية سيكون مفضلا لجميع الأطراف دون أى شك. كما أن خيار التفاوض بشأن إنهاء القتال بعد استخدام أسلحة نووية سيكون أكثر عقلانية من الاستمرار والتمادى فى هذه الحرب، ولكن هذا الخيار سيجعل العالم أسوأ حالا مما لو كان قد تم السعى إلى وقف إطلاق النار فى وقت سابق (قبل استخدام السلاح النووي).

ولتحقيق وقف إطلاق نار قابل للتطبيق، تحتاج روسيا إلى التخلى عن أهدافها المتمثلة فى تدمير أوكرانيا المستقلة وتقسيم أراضيها. كما تحتاج أوكرانيا وحلف شمال الأطلسى إلى الاعتراف بأن روسيا لن تتنازل عن جميع الأراضى التى احتلتها منذ عام 2014 على الفور (على الرغم من أنها قد تشعر فى النهاية وبعد سنوات أن هذه الأراضى عبء عليها وتكلفة الاحتفاظ بها باهظة خاصة فى ضوء العقوبات التى ستتحملها بسبب ذلك).

كما يجب أن يشجع الضغط الدولى روسيا على قبول شروط وقف إطلاق النار والتى (ينبغى أن تنص على) حظر أى تعد روسى إضافى على أى أراض جديدة فى أوروبا. ويجب تقنين بنود مراقبة وقف إطلاق النار، وربما إشراك مراقبين من الأمم المتحدة أو منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا. وبعد ذلك، تبدأ عملية تفاوض على المناطق محل النزاع الخاضعة لسيطرة القوات الروسية والأوكرانية.

بطبيعة الحال، لا جدال أن الدول الغربية ستقوم بالمساعدة فى إعادة بناء الجيش الأوكرانى لردع روسيا، مع مراعاة أن أحدا لن يتوقع من دول الناتو ضم أوكرانيا إلى الحلف، فيما يجب على روسيا أن تقبل بمسألة استمرار الغرب فى دعم أوكرانيا حال محاولة تهديد أو احتلال أراض أوكرانية جديدة.

ولفتت "فورين بوليسى" إلى أن بعض الخبراء يرون أن أى شيء أقل من الانسحاب الروسى الكامل سيكون انتصارا لبوتين وبالتالى يجب مقاومته. لكن بوتين خسر بالفعل من الناحية الاستراتيجية، حيث يعمل الناتو على توسيع عضويته لتشمل فنلندا والسويد ودعم أوكرانيا بطرق لم يكن من الممكن تصورها من قبل. لقد تعرض الجيش الروسى للإحراج، كما انكمش الاقتصاد الروسى وفقد رأس المال والتكنولوجيا، وأصبح المواطنون الروس، خاصة الشباب الأكثر موهبة، مستاءين بشدة من حكومة بلادهم، وإن وقف إطلاق النار لن يغير هذه الحقائق.

لا شك أن الأوكرانيين وأنصارهم سيصابون بالإحباط جراء التفاوض على وقف إطلاق النار الآن. ولكن يجب إدراك أن النهاية البطولية المنشودة مثلما كان الحال فى الحرب العالمية الثانية، التى هُزم فيها المعتدون وتشكلت حكومات ديمقراطية جديدة صديقة، ليست خيارا هنا، حيث لم يكن لدى ألمانيا أو اليابان أسلحة نووية حينها.

وخلاصة القول إنه إذا لم تستطع القوات الأوكرانية طرد روسيا من جميع الأراضى التى تسيطر عليها دون استخدام بوتين المحاصر للأسلحة النووية كملاذ أخير، فمن الأفضل لشعوب أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة التصرف بناء على هذا الإدراك قبل بدء الحرب النووية، وإلحاق الضرر والدمار بالجميع.