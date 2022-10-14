العالم اليوم - مانشستر يونايتد وأرسنال يتقدمان في الدوري الأوروبي

انتم الان تتابعون خبر مانشستر يونايتد وأرسنال يتقدمان في الدوري الأوروبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 02:24 صباحاً - سجل سكوت مكتومناي هدفا متأخرا ليمنح مانشستر يونايتد الإنجليزي الفوز 1-صفر على ضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي، في الدوري الأوروبي، الخميس.

وانتصر أرسنال خارج ملعبه 1-صفر بهدف من بوكايو ساكا، ليمنح فريقه انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة ذاتها، واتخاذ خطوة أخرى نحو صدارة المجموعة الأولى.

وأرسل يونايتد 34 تسديدة واستحوذ على المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الخامسة، لكن واحدة فقط ضمنت الثلاث نقاط.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، أصبح ريال سوسيداد ثاني فريق إسباني يضمن احتلال أحد أول مركزين في مجموعته، حيث سجل ألكسندر سورلوث ودييغو ريكو والبديل روبرتو نافارو 3 أهداف، في الفوز 3-صفر على ضيفه شريف من مولدوفا.

كما ضمن ريال بيتيس الإسباني وفناربخشه التركي ورين الفرنسي وفرايبورغ الألماني، إنهاء دور المجموعات ضمن أول مركزين، وهو ما يضمن لهذه الفرق على الأقل مكانا في الجولة الفاصلة المؤهلة لأدوار خروج المغلوب.