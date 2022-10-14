بلينكن يبرز الدور الرئيسى للتكنولوجيا الدبلوماسية فى تعزيز أمن أمريكا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتونى بلينكن سيسلط الضوء على الدور الرئيسى للتكنولوجيا الدبلوماسية فى تعزيز الأمن الاقتصادى والقومى لبلاده "الولايات المتحدة"، خلال زيارة إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو فى الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر.





وجاء فى بيان صدر عن الخارجية الأمريكية ونُشِر على موقعها الإلكترونى، الخميس،: "فى جامعة ستانفورد، سينخرط بلينكن وكونداليزا رايس، وزيرة الخارجية سابقًا، فى محادثة حول تطور وأهمية التكنولوجيا والدبلوماسية والأمن القومى، كما سيلتقى بلينكن بالطلاب لمناقشة قيمة الخدمة العامة ومهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات فى وزارة الخارجية". وأضاف البيان: "أثناء وجوده فى جامعة ستانفورد، سيسلط الضوء على ريادة الولايات المتحدة فى العلوم والتكنولوجيا الدولية".

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