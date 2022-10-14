إكسترا نيوز: مقاتلات كورية شمالية تحلق عند الحدود مع الجنوبية

جدة - نرمين السيد - أفادت فضائية "إكسترا نيوز" نقلًا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية بأن طائرات حربية كورية شمالية تحلق قرب المنطقة الحدودية مع كوريا الجنوبية، كما أن الأخيرة ترسل مقاتلات.





وبحسب الوكالة الرسمية "يونهاب"، فإن مكتب الرئيس يون سيوك يول يدرس كيفية التعامل مع تزايد التهديدات النووية لكوريا الشمالية وتصاعد الدعوات بأن الوقت قد حان لإعادة إدخال الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية إلى البلاد أو حصول كوريا الجنوبية على ترسانتها النووية. وتصاعدت الدعوات إلى مواجهة التهديدات النووية بالتسلح النووى مؤخرا، حيث أطلقت كوريا الشمالية عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية، بما فى ذلك صاروخ باليستى متوسط المدى حلق فوق اليابان، ونفذت ما تدعى أنه محاكاة لتوجيه ضربات صاروخية نووية ضد الجنوب.

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