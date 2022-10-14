سول: كوريا الشمالية ترسل طائرات للحدود بين البلدين وتطلق صاروخا باليستيا

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأركان فى كوريا الجنوبية إن مجموعة من حوالى 10 طائرات عسكرية كورية شمالية تحلق جنوب خط استطلاع خاص وضعته كوريا الجنوبية، كما أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى تجاخ البحر الشرقى.





ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان الهيئة، أن سول سارعت بإرسال طائرات عسكرية، بما فى ذلك طائرات مقاتلة من طراز إف -35 إيه، فى استجابة لذلك.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أنه تم رصد طائرة كورية شمالية وهى تحلق على بعد 25 كيلومترا شمال خط ترسيم الحدود العسكرى فى المنطقة الوسطى وحوالى 12 كيلومترا شمال خط الحد الشمالى، وهو الحد الفعلى بين الكوريتين فى البحر الأصفر.

كما تم رصد الطائرات أيضا بالقرب من الحدود بين الكوريتين فى الجزء الشرقى من شبه الجزيرة الكورية، وفى جنوب خط الاستطلاع الخاص ما ترتب عليه رد من سول، وفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وهذه هى المرة الثانية خلال أسبوع التى تحلق فيها طائرات عسكرية كورية شمالية بالقرب من الحدود بين الكوريتين، حيث أرسلت بيونج يانج 12 طائرة مقاتلة وقاذفة شمال خط الاستطلاع الخاص يوم الخميس الماضى.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيًا قصير المدى تجاه البحر الشرقى يوم الجمعة بالتوقيت المحلى.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة سونان فى بيونج يانج فى الساعة 1:49 صباحًا، ولم تقدم تفاصيل أخرى.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة: "مع تعزيزنا للمراقبة واليقظة، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".

وجاء الإطلاق بعد أن حلقت كوريا الشمالية حوالى 10 طائرات عسكرية بالقرب من الحدود بين الكوريتين، مما دفع الجنوب إلى التدافع بمقاتلاته من طراز F-35A وغيرها ردا على ذلك.

يشار إلى أن الإطلاق الكورى الشمالى يأتى بعد أن قالت بيونج يانج يوم الاثنين الماضى إنها أجرت تدريبات عسكرية شملت وحدات مكلفة بتشغيل "أسلحة نووية تكتيكية" من 25 سبتمبر إلى الأحد 9 أكتوبر، حيث شنت خلالها سلسلة من عمليات الإطلاق، بما فى ذلك إطلاق صاروخ باليستى متوسط المدى فى 4 أكتوبر.