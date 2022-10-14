بيلاروسيا تنفى صحة التقارير الواردة بشأن خطة للهجوم على أوكرانيا

وقال تيرجيل - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية- "إن هناك الكثير من التقارير التى استشهدت بالمخابرات الأوكرانية، والتى تزعم أننا نشرنا قوات عسكرية كبيرة على حدود دولتنا، وأن لدينا طائرات بدون طيار إيرانية الصنع ونستعد حتى لشن ضربات على الأراضى الأوكرانية، ومن الواضح أن هذه الأخبار كاذبة".
وأضاف: "إذا توصلوا بالفعل إلى مثل هذه الاستنتاجات، ففى هذه الحالة، لا بد أن تكون هناك شكوك جدية حول كفاءة زملائنا الأجانب".
يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.
يُشار إلى أن وزير الدفاع البيلاروسى فيكتور خرينين قد صرح فى وقت سابق بأن العملية العسكرية الخاصة، التى "أجبرت روسيا على شنها، ليست مجرد عملية أخرى فى سلسلة من النزاعات العسكرية المحلية العادية، لكنها مظهر من مظاهر المواجهة الحضارية العالمية بين الشرق والغرب".
كما أشار إلى أن الأوكرانيين يتم استخدامهم لشن حرب بالوكالة ضد روسيا، مُضيفًا: "فى الوقت نفسه، فإن بلادنا بصفتها حليف استراتيجى لروسيا، تشارك أيضًا فى هذه المواجهة".
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