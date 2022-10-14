نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلى الممنهج

جدة - نرمين السيد - استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، مواصلة الاحتلال الإسرائيلى استهدافه الممنهج للصحفيين. وأشارت النقابة، فى بيان صدر عن أمانتها العامة، إلى استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة "حوارة" جنوب نابلس، المصورين الصحفيين مجدى محمد اشتية، مصور وكالة (اسوشيتد برس)، الذى أصيب بقنبلة غاز فى رجله، وتم نقله للمستشفى فى "نابلس"، ومصور "تلفزيون فلسطين" محمد زواهرة، الذى أصيب بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع التى أطلقها جنود الاحتلال بكثافة صوب الصحفيين.





واعتبرت النقابة أن مواصلة استهداف الصحفيين يأتى وفق قرار رسمى من قيادة الاحتلال، من أجل عدم نقل جرائمهم ضد الشعب الفلسطينى، خاصة فى "نابلس" التى تتعرض لاقتحامات يومية وحصار عسكرى منذ عدة أيام.

وطالبت النقابة المؤسسات الإعلامية كافة، الفلسطينية والعربية والدولية، ورغم استهداف الصحفيين، إلى ضرورة التواجد اليومى فى "نابلس" المحاصرة، وتكثيف التغطية الإعلامية لما تتعرض له المحافظة.

ودعت النقابة الإذاعات المحلية ووسائل الإعلام الفلسطينية كافة، لتخصيص ساعات بث وموجات مفتوحة، وزيادة مساحات التغطية لنقل الحقيقة، سيما أن الاحتلال يهدد بشن "حملة عسكرية" لاقتراف مزيد من الجرائم بحق أهل نابلس.

ودعت النقابة الصحفيين إلى اتباع وسائل السلامة المهنية، خاصة تواجدهم وتحركهم بشكل جماعى، وأخذ كل إجراءات الحيطة والحذر فى التغطية، لأن حياة وسلامة الصحفيين هى الأولى أثناء التغطية الإعلامية.