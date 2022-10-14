نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلى الممنهج

واعتبرت النقابة أن مواصلة استهداف الصحفيين يأتى وفق قرار رسمى من قيادة الاحتلال، من أجل عدم نقل جرائمهم ضد الشعب الفلسطينى، خاصة فى "نابلس" التى تتعرض لاقتحامات يومية وحصار عسكرى منذ عدة أيام.
وطالبت النقابة المؤسسات الإعلامية كافة، الفلسطينية والعربية والدولية، ورغم استهداف الصحفيين، إلى ضرورة التواجد اليومى فى "نابلس" المحاصرة، وتكثيف التغطية الإعلامية لما تتعرض له المحافظة.
ودعت النقابة الإذاعات المحلية ووسائل الإعلام الفلسطينية كافة، لتخصيص ساعات بث وموجات مفتوحة، وزيادة مساحات التغطية لنقل الحقيقة، سيما أن الاحتلال يهدد بشن "حملة عسكرية" لاقتراف مزيد من الجرائم بحق أهل نابلس.
ودعت النقابة الصحفيين إلى اتباع وسائل السلامة المهنية، خاصة تواجدهم وتحركهم بشكل جماعى، وأخذ كل إجراءات الحيطة والحذر فى التغطية، لأن حياة وسلامة الصحفيين هى الأولى أثناء التغطية الإعلامية.
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