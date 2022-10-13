العالم اليوم - "أشهر كرة في التاريخ" للبيع بمزاد.. وهذا سعرها المتوقع

انتم الان تتابعون خبر "أشهر كرة في التاريخ" للبيع بمزاد.. وهذا سعرها المتوقع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 11:25 مساءً - تعتزم دار "غراهام باد" للمزادات عرض كرة القدم التي سجل بها دييغو مارادونا هدفه الشهير، في مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره الإنجليزي في كأس العالم 1986، التي أدراها الحكم التونسي على بن ناصر.

وتوقعت الدار أن تجلب كرة "أديداس"، التي صنعت قبل 36 عاما ويمتلكها بن ناصر، ما بين 2.7 مليون دولار و3.3 مليون دولار، لدى طرحها للبيع في بريطانيا في 16 نوفمبر المقبل، أي قبل 4 أيام فقط من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر.

وتحول الهدف الذي منح الأرجنتين التقدم 1-0 في ربع النهائي ضد إنجلترا في مكسيكو سيتي، إلى جزء من أسطورة كأس العالم، عندما قفز مارادونا كما لو أنه سيسدد الكرة بالرأس لكنه أدخلها بيده في مرمى الحارس بيتر شيلتون، واحتج لاعبو إنجلترا لكن بن ناصر احتسب الهدف.

وقال مارادونا ساخرا بعد ذلك إن الهدف سجل "بقدر من رأس مارادونا وقدر من يد الله".

وتمكن مارادونا خلال المباراة ذاتها من إحراز هدفه الثاني، الذي اختير كأحد أهداف كأس العالم للقرن، عندما قطع 68 مترا من نصف ملعبه وشق طريقه متجاوزا نصف فريق إنجلترا قبل أن يتخطى شيلتون، ثم يسجل الهدف.

وفازت الأرجنتين بالمباراة بنتيجة 2-1 وواصلت مشوارها لرفع كأس العالم، وتوج مارادونا كواحد من أعظم لاعبي اللعبة، حتى توفي عام 2020 عن عمر 60 عاما.

وقال بن ناصر في بيان نشرته دار المزادات: "هذه الكرة جزء من تاريخ كرة القدم العالمية. يبدو أنه الوقت المناسب لمشاركتها مع العالم".

وبيع القميص الذي ارتداه مارادونا في تلك المباراة ضد إنجلترا مقابل 9.3 مليون دولار في مزاد أقيم في مايو، وكان ذلك الوقت أعلى ثمن يتم دفعه في مزاد لشراء قطعة تذكارية رياضية.

وقالت دار "غراهام باد" للمزادات إن بن ناصر سيعرض بالمزاد أيضا قميصه الذي أدار به مباراة ربع النهائي، وقميصا آخر وقع عليه مارادونا بعبارة "صديقي إلى الأبد"، في لقاء لم الشمل بعد سنوات من المباراة.