مصرع 18 بينهم 8 أطفال إثر اشتعال النار بحافلة ركاب جنوب شرقى...



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 10:32 مساءً - لقي ما لا يقل عن 18 شخصًا مصرعهم حرقا، من بينهم 8 أطفال و9 نساء، جراء اندلاع النار في حافلة ركاب كانت تقلهم من مدينة /كراتشى/ الساحلية جنوبي باكستان إلى مسقط رأسهم بمدينة /خیرپور ناتھن شاہ/.

وأوضح ضابط الشرطة، هاشم بروهي أن انتقال الضحايا جاء بعدما نما إلى علمهم أن مياه الفيضانات بدأت تنحسر في مدينة /خیرپور ناتھن شاہ/، وأنهم من بين الآلاف الآخرين الذين انتقلوا سابقًا إلى مدينة /كراتشي/ احتماءً من الفيضانات القاتلة، حسبما ذكرت صحيفة "إكسبرس نيوز" الباكستانية اليوم /الخميس/.

وكشف بروهي أن النيران اشتعلت في الحافلة بعدما حدث ماس كهربائي في وحدة تكييف الحافلة، مضيفًا أن خدمات الإنقاذ نقلت الركاب المصابين إلى المستشفيات الرئيسية بمدينتي /جامشورو/ و/نوري آباد/ لتلقي العلاج اللازم، بينما سيتم تسليم الجثامين - المعرضة لدرجات حروق يصعب التعرف على هويتها - إلى الأقارب بعد عمل الإجراءات القانونية بشأن هذا الصدد.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء شهباز شريف، في بيان، عن "حزنه البالغ وأسفه لفقدان الأرواح الغالية في حادث الحافلة"، موجها "الجهات المعنية بتقديم مساعدة طبية فورية للمصابين".