الكرملين: موسكو وواشنطن لم تقترحا إجراء حوار بين بوتين وبايدن على هامش...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 10:32 مساءً - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم /الخميس/، أن موسكو وواشنطن لم تقترحا إجراء مفاوضات ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكى جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستجرى في جزيرة بالي الإندونيسية في 15-16 نوفمبر القادم.

وقال بيسكوف -ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اجتماع مخطط بين الرئيسين الروسي والأمريكي على هامش قمة مجموعة العشرين-: "لا، لم نبادر نحن ولا الأمريكيون بإجراء حوار بين الجانبين"..بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما رفض المتحدث الرئاسي الروسي الإفصاح عما إذا كانت هناك أية خطط مستقبلية لإجراء مفاوضات بين الرئيسين.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.