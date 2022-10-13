كوريا الشمالية تطلق صاروخ باليسيتي باتجاه اليابان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - كشفت اليابان عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان يوم الخميس. وأكد خفر السواحل الياباني سقوط الصاروخ، ودعا السفن الموجودة في المنطقة لعدم الاقتراب من مكان سقوط الصاروخ والاتصال بالسلطات في حال عثورها على حطام الصاروخ.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان العامة للجيش قولها، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع مجهول باتجاه بحر اليابان".

ولم يكشف الجانب الياباني عن المزيد من التفاصيل، حيث تستمر وزارة الدفاع بجمع المعلومات عن إطلاق الصاروخ.