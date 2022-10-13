العالم اليوم - موسكو ترد على اتهامات ماكرون بـ"زعزعة الاستقرار" في القوقاز

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 09:22 مساءً - انتقدت روسيا، الخميس، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اتهم موسكو بـ"زعزعة الاستقرار" في القوقاز على خلفية النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناغورني كاراباخ.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "تصريحات إيمانويل ماكرون لجهة أن روسيا تستغل النزاع في ناغورني كاراباخ لزعزعة الاستقرار في جنوب القوقاز مرفوضة بالكامل".

وقال الرئيس الفرنسي، الأربعاء في مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية، إن "روسيا تدخلت في هذا النزاع وخدمت كما يبدو مصالح أذربيجان بتواطؤ تركي وعادت إلى ذلك لإضعاف أرمينيا".

وأضاف: "إنها مناورة مزعزعة للاستقرار من جانب روسيا التي تسعى في القوقاز إلى زرع الفوضى لإضعافنا جميعا وتقسيمنا".

ورأت الخارجية الروسية أن "تصريحات الرئيس الفرنسي العبثية تثبت أن ليس لباريس مصلحة في إقامة سلام دائم في المنطقة، وتحدث شكوكا في قدرة بلاده على لعب دور بناء".

وأكدت الوزارة أنه "على عكس فرنسا.. ساهمت روسيا بطريقة عملية في تسوية النزاع".

وتواجهت أرمينيا حليفة روسيا وأذربيجان المدعومة من تركيا، في حربين خلال العقود الثلاثة الماضية للسيطرة على ناغورني كاراباخ.

وأدت الحرب في 2020 إلى مقتل أكثر من 6500 جندي وانتهت بوقف لإطلاق النار تفاوضت بشأنه روسيا. وتنازلت أرمينيا عن أراض سيطرت عليها منذ عقود ونشرت موسكو نحو ألفي جندي روسي لمراقبة هذه الهدنة الهشة.

وفي سبتمبر، قُتل 286 شخصًا على الأقل في اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، في أسوأ مواجهات بين البلدين الجارين الواقعين في القوقاز منذ حرب 2020.