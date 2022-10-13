18 شهيداً و27 جريحاً بتفجير إرهابي بدمشق
استشهد 18 عسكريا سوريا وأصيب 27 آخرون جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدف حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية أن حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق تعرضت صباح هذا اليوم لتفجير إرهابي بعبوة ناسفة مزروعة مسبقا،ً ما أدى إلى استشهاد 18 عسكرياً وإصابة 27 آخرين بجروح.
وفي أكتوبر الماضي، ارتقى 14 شهيداً ووقع عدد من الجرحى جرّاء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما في حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس بدمشق.
وفي فبراير الماضي من العام الماضي، أفادت وزارة الدفاع السورية باستشهاد جندي وجرح 11 آخرين بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون ضمن حافلة مبيت عسكرية بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق.
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