الرئيس العراقى يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان

جدة - نرمين السيد - وانتخب مجلس النواب العراقى رشيد رئيسا بعد فوزه بالجولة الثانية من عملية التصويت بحصوله على 162 صوتاً مقابل 99 للمرشح برهم صالح. يشار إلى أن الرئيس العراقى الجديد عبداللطيف رشيد حاصل على شهادة الدكتوراة فى الهندسة، وقد تقلد سابقا منصب وزير الموارد المائية، والمستشار الأقدم لرئيس جمهورية العراق.

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