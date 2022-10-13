مساعد وزير الخارجية الأمريكية: ندعم حصول فلسطين على الأفق السياسي المرغوب.. ونتفهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 07:28 مساءً - قالت باربرا ليف مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشئون الشرق الأدنى، إن قضية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم تنته بعد، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى إلى دعم العلاقات الثنائية مع فلسطين.

وأفادت باربرا ليف مساعد وزير الخارجية الأمريكية، خلال اجتماعها مع مجموعة من الصحفيين في السفارة الأمريكية بالقاهرة، بأن الفلسطينيين يرغبون في مد ودعم الأفق السياسي الخاص بهم، وهو ما تدعمه الولايات المتحدة بقوة، مشيرة إلى أن الفترة الماضية من العلاقات الفلسطينية إسرائيلية مرت بالعديد من فترات عدم الاستقرار، ولكن تأمل الولايات المتحدة في أن تكون الانتخابات المقبلة تدعم الفلسطينيين في حصولهم على الأفق السياسي الذي يرغبون فيه.

وعن الأوضاع في ليبيا، أشارت ليف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ملتزمة بالعمل مع مصر حول هذا الشأن، مؤكدة أن واشنطن تفهم جيدا وجهة نظر مصر في المسألة الليبية.

وفيما يتعلق بإمكانية ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، أوضحت مساعد وزير الخارجية الأمريكية، أن الدبيبة لديه مطلق الحرية في خوض الانتخابات المقبلة.

ولفتت إلى أن واشنطن ترغب في حل الأزمات الموجودة بين دول الشرق الأوسط وتهدئة الأوضاع بين الدول الجيران، وذلك من أجل جعل دول الشرق الأوسط أكثر قربا من بعضها البعض، ومعالجة أي جوانب ضعف في المنطقة.

ووصفت ليف الأوضاع بين هذه الدول مثل الأزمات التي تحدث بين العائلة الواحدة، ويجب أن تتم تسوية الخلافات في أسرع وقت، مشيرة إلى أنها سعيدة بالتصالح بين مصر وقطر ومصر وتركيا الذي حدث خلال الفترة الأخيرة.