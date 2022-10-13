صندوق النقد الدولى: تعاون قوى للغاية مع مصر

جدة - نرمين السيد - أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، أن التعاون بين الصندوق ومصر قوى للغاية ، مضيفا أن المفاوضات بين مصر والصندوق بشأن برنامج دعم جديد تُحرز تقدما.





وأضاف أزعور فى مؤتمر صحفى عقده اليوم ضمن فعاليات اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى، أن الدول النامية تأثر اقتصادها من جراء عدد من الصدمات الخارجية، فقد واجهت أزمات انعدام الأمن الغذائى بسبب الحرب فى أوكرانيا.

وتابع: "برنامج التعاون مع مصر يرتكز على التعاون فى مجالات اجتماعية عديدة"، مشيرا إلى أهمية دور برنامج تكافل وكرامة وغيرها من الأدوات التى وفرت حماية لمنخفضى ومحدودى الدخل.

وقال إن الصندوق تعاون مع مصر منذ عام 2016، وقدم دعما لمعالجة التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن برنامج الإصلاح فى مصر ساعد فى تحقيق الاستقرار المالى وتعزيز الاحتياطيات المالية ودعم النمو وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

كما ساهم فى تعزيز ركيزة اجتماعية كبيرة وهى حماية منخفضى الدخل وتوفير الموارد لمن يعيشون فى المناطق الريفية لتوجيه الدعم بدقة.

وتابع: "مصر لديها إمكانات هائلة وقطاع خاص نشط للغاية، ولهذا فإن هدف الإصلاحات ساهم فى زيادة وتيرة النمو من أجل توفير فرص العمل، وفى جائحة كوفيد 19 كان الصندوق مستجيبا بشكل كبير ليوفر لمصر شريحتين من الدعم مقدارها 8.8 مليار دولار لمساعدتها على تخطى الأزمة".