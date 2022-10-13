العالم اليوم - فيات الإيطالية توقع اتفاقية لتصنيع سياراتها في الجزائر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 07:21 مساءً - وقعت مجموعة فيات الإيطالية، الخميس، اتفاقية إطارية مع وزارة الصناعة الجزائرية، بهدف إقامة مشروع لتصنيع السيارات بالمنطقة الصناعية "طفراوي" بولاية وهران، غرب الجزائر، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن التوقيع جرى بين وزير الصناعة، أحمد زغدار، وكارلوس تافاريس، المدير العام لمجموعة "ستيلانتيس"، رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم والتي تضم في محفظتها علامة "فيات".

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة الإيطالية بإقامة مشروع لصناعة وإنتاج سيارات "فيات" في الجزائر وتطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لهذه العلامة.

وقال الوزير أحمد زغدار، على هامش توقيع الاتفاقية، إن أولى سيارات فيات المصنعة في الجزائر، ستكون متوفرة ابتداء من نهاية سنة 2023.

ومن جانبه قال كارلوس تافاريس، إن سيارات "فيات" التي سيجري تصنيعها في الجزائر لن تختلف عن غيرها من السيارات التي تحمل العلامة التجارية وتصنع في أماكن أخرى من العالم، مؤكدا أن "المستهلك الجزائري سيكون له نفس طراز السيارات ونفس التكنولوجيات" .