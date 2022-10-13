تاس: ارتفاع الاحتياطى الدولى الروسى بنسبة 1.5% خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صادر عن البنك نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس، أن مقدار الاحتياطى الدولى الروسى ارتفع خلال الأسبوع الماضى من 540.7 مليار دولار إلى 548.7 مليار دولار.

يذكر أن الاحتياطى الدولى لدى الحكومة الروسية، من عُملة صعبة وذهب، سبق وأن بلغ مستوى قياسيا متجاوزا ما قيمته 630 مليار دولار فى شهر يناير من العام الجارى.