العالم اليوم - تكليف محمد شياع السوداني تشكيل حكومة جديدة في العراق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - كلف عبد اللطيف رشيد، الرئيس العراقي الجديد، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب السوداني الوزير السابق والنائب لدورتين عن أمله بتشكيل حكومة "بأقرب وقت"، في حديث لصحافيين الخميس. وهنّأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، السوداني "بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، داعياً "كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل" و"متمنياً له التوفيق في مهمّة تشكيل الحكومة من أجل تحقيق تطلعات الشعبنا العراقي".

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