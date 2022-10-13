العالم اليوم - ميركل: لست نادمة على إبرام اتفاقيات الغاز مع روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - قالت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل الخميس إنها غير نادمة على جعل روسيا مزودا رئيسيا للغاز لألمانيا خلال عهدها الذي استمر 16 عاما.

وأصبح اعتماد ألمانيا على الطاقة الروسية نقطة ضعف لبرلين في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.

لكن عندما كانت مستشارة أكبر اقتصاد في أوروبا، قالت ميركل إن ألمانيا تحتاج لزيادة واردتها من الغاز لسد نقص في موارد الطاقة خلال مرحلة توقفها تدريجيا عن استخدام الطاقة النووية.

وقالت ميركل للصحافيين في لشبونة "ومن المنطقي جدا والمفهوم شراء الغاز عن طريق خط أنابيب من روسيا، والذي كان أرخص ثمنا من الغاز الطبيعي المسال من أي مكان آخر في العالم مثل الولايات المتحدة والسعودية أو قطر".

أضافت "حتى خلال الحرب الباردة، كانت روسيا مصدرا موثوقا به للطاقة".

وتابعت "في هذا الإطار، لست نادمة على قراراتي على الإطلاق. بل أعتقد أنها كانت صائبة من منظور تلك الفترة".

ورفضت أيضا تكهنات عن أن استعدادها لعقد اتفاقيات مع فلاديمير بوتين كان محاولة لتغيير روسيا من خلال التجارة.

وقالت "لم أؤمن أبدا بوجود تغيير من خلال التجارة، ولكن كان هناك علاقة لذلك من خلال التجارة".

وتتواجد ميركل في العاصمة البرتغالية لترؤس لجنة جائزة غولبنكيان من أجل الإنسانية.