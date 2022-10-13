العالم اليوم - مخزونات النفط الخام الأميركية ترتفع مع السحب من الاحتياطيات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الخميس إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة زادت بفعل السحب من الاحتياطيات بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات الإدارة، وهي وكالة حكومية، أن مخزونات الخام ارتفعت 9.9 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 439.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت وكالة رويترز آراءهم بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 309 آلاف برميل في الأسبوع الماضي.

وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام تراجعت 278 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.4 نقطة مئوية على مدار الأسبوع

وفي المقابل، زاد مخزون البنزين بمقدار مليوني برميل إلى 209.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاض 1.8 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 4.9 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 106.1 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض مليوني برميل.

وأضافت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 1.8 مليون برميل يوميا.