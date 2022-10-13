مصرع 18 شخصًا إثر اشتعال النيران بحافلة ركاب فى باكستان

جدة - نرمين السيد - لقى ما لا يقل عن 18 شخصًا مصرعهم حرقا، من بينهم 8 أطفال و9 نساء، جراء اندلاع النار فى حافلة ركاب كانت تقلهم من مدينة كراتشى الساحلية جنوبى باكستان إلى مسقط رأسهم بمدينة خیرپور ناتھن شاہ.





وأوضح ضابط الشرطة، هاشم بروهى أن انتقال الضحايا جاء بعدما نما إلى علمهم أن مياه الفيضانات بدأت تنحسر فى مدينة خیرپور ناتھن شاہ ، وأنهم من بين الآلاف الآخرين الذين انتقلوا سابقًا إلى مدينة كراتشى احتماءً من الفيضانات القاتلة، حسبما ذكرت صحيفة إكسبرس نيوز الباكستانية اليوم الخميس. وكشف بروهى أن النيران اشتعلت فى الحافلة بعدما حدث ماس كهربائى فى وحدة تكييف الحافلة، مضيفًا أن خدمات الإنقاذ نقلت الركاب المصابين إلى المستشفيات الرئيسية بمدينتى جامشورو ونورى آباد لتلقى العلاج اللازم، بينما سيتم تسليم الجثامين المعرضة لدرجات حروق يصعب التعرف على هويتها - إلى الأقارب بعد عمل الإجراءات القانونية بشأن هذا الصدد. ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء شهباز شريف، فى بيان، عن حزنه البالغ وأسفه لفقدان الأرواح الغالية فى حادث الحافلة ، موجها الجهات المعنية بتقديم مساعدة طبية فورية للمصابين.

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