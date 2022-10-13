روسيا تعلن إفشال هجمات أوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إفشال هجمات للقوات الأوكرانية على محاور كوبيانسك وخيرسون وكراسنى ليمان، مشيرة إلى تكبيد قوات كييف خسائر فى صفوفها تجاوزت 220 عسكريا.





وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إسقاط طائرتين أوكرانيتين، إحداهما من طراز "ميج-29" فى منطقة دنيبروبيتروفسك، والأخرى من طراز "سو-27" فى منطقة بولتافا.

وأضاف أن القوات الأوكرانية قامت بمساعدة سريتين تكتيكيتين، فى اتجاه كوبيانسك، بمحاولة فاشلة لمهاجمة قرى "أورليانكا" و"كوتلياروفكا" فى منطقة خاركوف، لافتا إلى أن القوات الروسية نجحت فى صد جميع الهجمات، وتدمير 4 مدرعات مشاة مقاتلة، و7 مركبات.

وأشار إلى أنه تم تدمير دبابتين و5 مركبات قتال مشاة، وشاحنتين، وتحييد ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، بينما نفذت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية عمليات هجومية فى محور نيكولاييف بقوات تصل إلى كتيبتين تكتيكيتين فى اتجاه محور قرى "بيتيخاتكى" و"كوسترومكا" فى منطقة خيرسون، حيث صدت الإجراءات الناجحة للقوات الروسية جميع الهجمات، وتم تحييد أكثر من 110 جنود أوكرانيين و21 مدرعة قتالية و12 مركبة خاصة.

وتابع: استهدفت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية للقوات الجوية الفضائية وسلاح المدفعية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 مراكز قيادة و52 وحدة مدفعية فى مواقع إطلاق النار، ونقاط تمركز أفراد ومعدات عسكرية فى 164 مقاطعة أوكرانية، كما تم تدمير 5 مستودعات للذخيرة والصواريخ والأسلحة المدفعية فى مناطق قرى "فاسيوكوفكا" بدونيتسك، و"نوفوأليكساندروفكا" بمنطقة زابوريجيا.

وكذلك فقد تم اعتراض 16 قذيفة من راجمات الصواريخ "هيمارس" الأمريكية، إضافة إلى قذائف أولخا الأوكرانية، بالإضافة إلى إسقاط 10 صواريخ أمريكية مضادة للرادار من طراز "هارم".