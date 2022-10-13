جدة - نرمين السيد - وأضاف بوريل فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أنه سيتم الإعلان الإثنين المقبل، عن بعثة لتدريب ودعم الجيش الأوكرانى، معربا فى نفس الوقت عن دعمه الحل الدبلوماسى لإنهاء الحرب والتزامه بدعم أوكرانيا.
وكانت انفجارات ضخمة قد وقعت فى العاصمة الأوكرانية كييف صباح الإثنين الماضى، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى: ندعم الحل الدبلوماسى لإنهاء الحرب فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.