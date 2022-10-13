الاتحاد الأوروبى: ندعم الحل الدبلوماسى لإنهاء الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوريل فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أنه سيتم الإعلان الإثنين المقبل، عن بعثة لتدريب ودعم الجيش الأوكرانى، معربا فى نفس الوقت عن دعمه الحل الدبلوماسى لإنهاء الحرب والتزامه بدعم أوكرانيا.

وكانت انفجارات ضخمة قد وقعت فى العاصمة الأوكرانية كييف صباح الإثنين الماضى، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.