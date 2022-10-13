روسيا: لا توجد مبادرات معقولة لحل الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الخميس، إن موسكو لا ترفض أى اتصالات مع واشنطن، لكن أحدا لم يقدم أى مبادرات معقولة حتى الآن.

وأضاف لافروف - كل هذا الحديث بشأن أن شخصا ما على استعداد لمقابلتنا أو أن شخصا ما متردد فى مقابلتنا، يبدو أنهم (الولايات المتحدة) يحاولون إقناع أنفسهم بشئ.. نحن لا نناشد أحدا، ولم نرفض أبدا اقتراحا جادا وعقلانيا بشأن إجراء اتصالات".

وردا على سؤال حول ما إذا كان إحجام الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن إجراء محادثات مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين قد يعقد الأمور على الصعيد العالمى، قال لافروف: "لا على الإطلاق، لأن الوضع بشكل أساسى فى الولايات المتحدة نفسها، وصل إلى النقطة التى - فى رأيى - لا يمكن أن تكون أكثر سوءا".