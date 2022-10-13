صندوق النقد الدولى: مخاطر الركود الاقتصادى تواصل الارتفاع

جدة - نرمين السيد - قالت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، إن مخاطر الركود الاقتصادى بالنسبة للعديد من الدول تواصل الارتفاع، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكان صندوق النقد قد تنبأ بأن ينخفض معدل النمو الاقتصاد العالمى بمقدار 4 تريليونات دولار بحلول عام 2026. وكانت التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد العالمى بمقدار 3.2% فى العام 2022 و2.9% للعام 2023. وطبقًا لبيانات صندوق النقد الدولى، تتزايد مخاطر الركود، حيث تشير التقديرات إلى أن البلدان التى تشكل ثلث الاقتصاد العالمى ستشهد على الأقل ربعين متتالين من الانكماش الاقتصادى هذا العام أو العام المقبل. وتأتى التوقعات الاقتصادية من المؤسسة المالية العالمية على إثر تداعيات استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وأثر الأزمة على الاقتصاد العالمى.

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