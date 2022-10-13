العالم اليوم - التضخم بأميركا يهبط لـ 8.2 بالمئة في سبتمبر بأقل من التوقعات

انتم الان تتابعون خبر التضخم بأميركا يهبط لـ 8.2 بالمئة في سبتمبر بأقل من التوقعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، خلال سبتمبر، للشهر الثالث على التوالي، مع هبوط أسعار الطاقة، لكن الانخفاض جاء أقل من التوقعات، ما قد يعزز اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة مرة أخرى في نوفمبر المقبل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.2 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي، مقابل 8.3 بالمئة في أغسطس، مواصلا هدوءه بعد تسارعه خلال يونيو إلى 9.1 بالمئة فيما يعد أعلى مستوى في أكثر من 40 عاما.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفع التضخم السنوي في سبتمبر بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم خلال سبتمبر بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة مع 0.1 بالمئة في الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 0.2 بالمئة.

وكانت الأسواق تأمل في تباطؤ معدل التضخم الأميركي بشكل أكبر لتشجيع الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فقد أظهرت البيانات ارتفاعه خلال سبتمبر الماضي بنسبة 6.6 بالمئة، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في نحو 40 عاما. كما صعد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.6 بالمئة، في سبتمبر، على أساس شهري.

وعقب بيانات التضخم، التي جاءت على خلاف التوقعات، ارتفعت رهانات المستثمرين على قيام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الرابعة على التوالي.

وقفزت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين عند أعلى مستوى مستوياتها منذ 2007، لتصل إلى 4.4 بالمئة بعد إعلان بيانات التضخم.

يذكر أن محضر اجتماع السياسة بمجلس الاحتياطي للشهر الماضي، الذي جرى نشره الأربعاء، أظهر أن مسؤولي البنك اتفقوا على الحاجة لرفع أسعار الفائدة بصورة أكبر ثم الإبقاء عليها لبعض الوقت لتحقيق الهدف المتمثل في خفض التضخم "واسع النطاق والمرتفع بشكل غير مقبول".