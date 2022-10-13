الاحتلال يقتحم مواقع أثرية فى الخليل

جدة - نرمين السيد - وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط السموع، لتأمين اقتحام المستوطنين إلى مكان أثرى لإقامة صلوات تلمودية فى المكان تمهيدا لتهويده.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا، لتأمين اقتحام المستوطنين إلى متنزه الكرمل الأثرى وسط البلدة، علما أن الموقع أثرى رومانى.
كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل واعتلت سطح مجمع تجارى وسط المدينة.
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