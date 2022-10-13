للمرة الأولى.. فرنسا تبدأ مد ألمانيا بالغاز

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى"- إن ذلك يأتى فى إطار التضامن الأوروبى فى مجال الطاقة للتغلب على توقف شحنات الغاز الروسى.
كان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد وقع فى 5 سبتمبر الماضى، اتفاق تضامن مع ألمانيا، تعهد من خلاله بضخ كميات من الغاز الطبيعى إلى برلين خلال فصل الشتاء المقبل.
يذكر أن اتفاقيات التضامن الأوروبية تسمح للدول المتجاورة داخل الاتحاد الأوروبى بتزويد بعضها بعضا بالغاز الطبيعى فى حالة نقص الإمدادات لأى سبب.
يشار إلى أن الاتفاق الأول بين فرنسا وألمانيا كان يقضى بضخ 100 جيجاواط/ساعة يوميا، أى نحو 9 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعى يوميا وذلك خلال الأسبوع الجارى الذى يبدأ فى 10 أكتوبر الجارى ولكن لم يحدث ذلك.
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