بريطانيا تتبرع بصواريخ متطورة لأوكرانيا‎‎

جدة - نرمين السيد - وقال والاس بحسب الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، إن "الهجمات الروسية الأخيرة تستدعى مزيدا من الدعم لأولئك الذين يسعون للدفاع عن أمتهم، لذا فقد سمحت اليوم بتزويد أوكرانيا بصواريخ أمرام المضادة للطائرات".

وبحسب الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، فإن المملكة المتحدة ستقدم أيضا 10 ملايين جنيه إسترلينى لحزمة المساعدة الشاملة لحلف شمال الأطلسى "الناتو" لأوكرانيا على أن تشمل مساعدات عاجلة مثل الملابس الشتوية والملاجئ والمولدات وشاحنات الوقود وسيارات الإسعاف للجيش الأوكرانى قبل الشتاء.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم مراجعة تنفيذ القرارات التى تم اتخاذها فى قمة مدريد والتى تهدف إلى تعزيز الردع والدفاع الجماعى لحلف شمال الأطلسى على أن تكون هذه هى المرة الأولى التى تحضر فيها فنلندا والسويد كمدعوين رسميين.

وأشار إلى أن وزراء دفاع حلف ناتو سيناقشون أيضا القدرة الصناعية الدفاعية لضمان قدرة الحلفاء على زيادة مخزونات الذخيرة لاستمرار دعم أوكرانيا، بالإضافة إلى مناقشة تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم وكذلك الكيفية التى يمكن بها للحلف حماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات المستقبلية.