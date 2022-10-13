6 سفن محملة بالمنتجات الزراعية تغادر الموانئ الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة أنباء "أوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الخميس، "كجزء من تنفيذ مبادرة الحبوب الأممية، غادرت 6 سفن اليوم تحمل على متنها 154 ألف طن من المنتجات الزراعية عبر موانىء أوديسا وبيفدينى، إلى دول فى آسيا وأوروبا".
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية، تضررت صادرات الحبوب من أوكرانيا، وكذلك المواد الغذائية والأسمدة من روسيا، بشكل كبير، وأدى انقطاع الإمدادات إلى زيادة أسعار السلع المرتفعة أصلا وساهم فى أزمة الغذاء العالمية.
وتم إطلاق مبادرة حبوب البحر الأسود فى 22 يوليو الماضى، لإعادة ضخ صادرات الأغذية والأسمدة الحيوية من أوكرانيا إلى بقية العالم.
وسمح الاتفاق باستئناف صادرات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى والأسمدة، بما فى ذلك الأمونيا، من أوكرانيا عبر ممر إنسانى بحرى آمن من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية، هى: تشورنومورسك، أوديسا، ويوجنى/ بيفدينى، إلى بقية العالم.
وكانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا قبل الحرب، كما تعد روسيا وأوكرانيا سلتى خبز العالم، إذ تصدران معا نحو 28% من إمدادات القمح العالمية.
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