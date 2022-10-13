العالم اليوم - بوتين يقترح إنشاء مركز رئيسي للغاز في تركيا للتصدير لأوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 02:24 مساءً - اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس على نظيره التركي رجب طيب إردوغان أن تنشئ موسكو "مركزا للغاز" في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا، في وقت تراجعت الإمدادات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات وتسرب الغاز في خطي أنابيب نورد ستريم.

وقال بوتين لإردوغان خلال لقاء هامش انعقاد القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" في كازاخستان: "بإمكاننا درس إمكانية إنشاء مركز للغاز على الأراضي التركية للتصدير إلى دول أخرى" ولا سيما أوروبا.

وأضاف بوتين، أن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تجري بشكل كامل. وقال إنه قد تبين بأن أنقرة هي الشريك الأكثر موثوقية لتوصيل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال بوتين: "مستعدون لتشكيل مركز كبير للغاز بتركيا وتوزيعه على الدول الأخرى".

وأوضح: "اتفقنا مع شركة غازبروم على بناء نظام جديد لنقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا"، مضيفا: "السيل التركي" (مسار لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا) يعمل بنجاح رغم محاولات تفجيره".