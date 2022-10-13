جدة - نرمين السيد - أعلنت الاستخبارات الروسية، توقيف ثمانية مشتبه بهم فى تفجير جسر القرم، مشيرة إلى أن "منظم الهجوم الإرهابى على الجسر هو رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف".





من جانبه، وقع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، مرسوما بتمديد العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال الروس البارزين لـ10 سنوات إضافية. كما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين ضم روسيا مناطق أوكرانية، واعتمدت الجمعية العامة القرار بأغلبية 143 صوتاً مقابل 5 ضدّه، لكن 35 دولة امتنعت عن التصويت، من بينها الصين، والهند، وجنوب إفريقيا، وباكستان، رغم الجهود الدبلوماسية الأمريكية الكبيرة. ويدين القرار "تنظيم روسيا استفتاءات داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً" و"محاولة الضم غير القانونى" التى أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين فى الشهر الماضى لأربع مناطق أوكرانية، بحسب الأمم المتحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الضربات الصاروخية.. تطورات الحرب الروسية الأوكرانية (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.