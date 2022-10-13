الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة بعد مداهمة منازلهم فى مخيم "قلنديا"، شمال القدس المحتلة، فيما تم اعتقال ثلاثة من بلدة "عناتا" المجاورة لمخيم "شعفاط" المحاصر، كما اعتقلت 11 آخرين من قرية "العيساوية".
وذكرت المصادر أنه تم اعتقال شاب من مخيم "الدهيشة" فى بيت لحم، وآخر من المدينة ذاتها الواقعة إلى الجنوب مباشرة من القدس، موضحا أنه تم اعتقال ثلاثة شبان من وسط المدينة القديمة فى الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت عدة مواقع فى مدينة الخليل، وبلدتى السموع ويطا جنوب الخليل، لتأمين اقتحامات المستوطنين لمواقع أثرية ولإقامة صلوات تلمودية فى هذه الأماكن، لافتة إلى أن شابا أصيب بالرصاص الحى، فيما أصيب عشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال فى بلدة "سعير" شمال شرق الخليل.
وفى رام الله، اقتحم عدد من المستوطنين، أطراف "حى الطيرة" الراقى بالمدينة، لأداء طقوس تلمودية، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما قالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال وفرت الحماية للمستوطنين الذين وصلوا إلى المنطقة بعدة مركبات، بداعى أداء طقوس دينية.
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