رسائل مهمة من الداخلية العرب فى اليوم العالمى للحد من الكوارث

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، "يشكل هذا اليوم، فرصة سانحة لإبراز التقدم المحرز للحد من مخاطر الكوارث والتقليل من الخسائر فى الأرواح، وسبل العيش، والاقتصادات والنظم التحتية الأساسية، وذلك بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية للحد من مخاطر الكوارث، وإطار سنداى للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030".

وأضاف: "للتذكير، يشمل إطار سنداى سبع غايات استراتيجية عالمية و38 مؤشرا لقياس التقدم المحرز فى الحد من مخاطر الكوارث والخسائر، ويتم من خلال هذه المؤشرات قياس مدى مواءمة تنفيذ هذا الإطار مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ".

وتابع البيان: "هذا العام 2022، يتم الاحتفال باليوم العالمى للحد من الكوارث تحت شعار "الإنذار المبكر والعمل المبكر للجميع" تماشيا مع الغاية (ز) من إطار سنداى: "الزيادة بدرجة كبيرة فيما هو متوافر من أنظمة الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث وفى إمكانية استفادة الناس بها بحلول عام 2030".

وواصل: "يعتبر الإنذار المبكر عنصرًا رئيسيًا للحد من الكوارث، إذ يمنع وقوع الخسائر البشرية ويقلل من التأثير المادى والاقتصادى للكوارث، لذا ولضمان فعالية أنظمة الإنذار المبكر، يجب أن نقوم بإشراك المجتمعات المعرضة للخطر، والقيام بشكل فعال بنشر الرسائل والتحذيرات والتأكد من وجود حالة استعداد مستدامة".

وأوضح: "كما أن التغيرات المناخية - كذلك- وتأثيراتها على القطاعات المختلفة تجعل الأخطار المرتبطة بالمناخ أكثر تواترًا وشدةً وغير قابلة للتنبؤ، وبالتالى فإن الاستثمار فى الإنذار المبكر أصبح أكثر إلحاحًا من أى وقت مضى، ويجب أن تغطى أنظمته الأخطار المتعددة كالأعاصير والعواصف والفيضانات وأمواج التسونامى، وأن تحذر من موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف والعواصف الرملية والانفجارات البركانية والزلازل وتفشى الأمراض والآفات والحوادث التكنولوجية والعديد من المخاطر الأخرى".

وأتم: "من المهم أن تركز عملية التوعية بالأساس على إثارة الانتباه وخلق استجابة لدى الحكومات والمجموعات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، لدعم أفضل الممارسات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والعمل معاً من أجل الحد من الخسائر فى الأرواح البشرية والأضرار البيئية التـى تهدد بشكل جوهرى البيئة وعملية التنمية المستدامة.

وقد وفرت الأمم المتحدة منصة لكافة الحكومات والوكالات التابعة لها، والمنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدنى وغيرها من المؤسسات المعنية، لإبراز مجهوداتها ودعمها لتنفيذ إطار"سنداى للحد من مخاطر الكوارث"، وتسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، مع التركيز بصفة خاصة على تدابير إنقاذ الأرواح والخفض من عدد الوفيات".

وواصل: "وبالموازاة مع ذلك، يأتى الاحتفال بيوم البيئة العربى لهذا العام والذى يوافق الرابع عشر من شهر أكتوبر، تحت شعار "معا للتعافى الأخضر" للتأكيد على ضرورة التراجع عن ممارسة الأنشطة البشرية بالشكل التقليدى المتعارف عليه، والتـى تُسهم بشكل كبير فى تدمير الحياة الطبيعية والتنوع الحيوى ورفع الاستهلاك غير المستدام، وذلك من خلال التحول نحو الاستثمار فى النقل النظيف والطاقة المتجددة والمبانى الصديقة للبيئة والممارسات المؤسسية أو المالية والاقتصادية المستدامة التى من شأنها خلق النمو الاقتصادى والازدهار للجميع وتقليل الضغوط على كوكب الأرض، وحماية الطبيعة والاستثمار فيها، والصمود فى وجه التحديات والأزمات".

وشدد تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2020، الذى أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على ضرورة إعطاء الأولوية لتدابير مثل، دعم التكنولوجيا والبنية التحتية عديمة الانبعاثات، والحد من دعم الوقود الأحفورى، ووقف إنشاء المحطات التـى تعمل بالفحم الحجرى، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، بما فى ذلك إصلاح المناظر الطبيعية وإعادة التشجير على نطاق واسع.

وأشار البيان: "تشكل هاتان المناسبتان، فرصة للتذكير بالجهود التـى يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب فى هذا الإطار، من خلال إنجازاته فى مجال مواجهة الكوارث والحد من تأثيراتها وتنمية البيئة والمحافظة عليها، حيث أقر المجلس العديد من الاستراتيجيات والخطط والأدلة لمواجهة الكوارث والحد من آثارها، منها: الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدنى)، التـى تـم إقرارها عام 1997م وجرى تحديثها عام 2016م، والخطة العربية للحماية المدنية، والخطة النموذجية لمواجهة الكوارث، والخطة الإعلامية للتوعية من مخاطر الكوارث".

وفى المجال البيئى: "سبق وأن أقر المجلس القانون العربى النموذجى لحماية وتنمية البيئة 2002، كما اعتمد خطة نموذجية عربية للتوعية الإعلامية من مخاطر الجرائم الماسة بسلامة البيئة وكيفية المحافظة عليها من التلوث".

وأضاف: "ما فتئت الأمانة العامة للمجلس، تدعو الدول الأعضاء والجهات المعنية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بينها، بما يكفل تبادل الخبرات فى كافة الجوانب المتعلقة بمواجهة الكوارث وحماية البيئة وإدارتها، والعمل على تطوير مفاهيم ومبادئ ثقافة الوقاية والحماية الذاتية للمواطن، كما تقوم بإعداد وتعميم العديد من الدراسات والكتيبات والمطويات الإرشادية، واعتماد العديد من التوصيات والقرارات ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل فى هذا المجال".

وختم البيان: "لذا فإننا ندعو الجميع إلى الاحتفال بهذين اليومين الهامين من خلال تنظيم تظاهرات وفعاليات، على المستويين الوطنـى والعربى للتوعية بأهمية الاستعداد ومجابهة الكوارث والأزمات بمختلف أنواعها، والحفاظ على البيئة وتنميتها".