العالم اليوم - وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية.. أسهم أوروبا ترتفع

انتم الان تتابعون خبر وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية.. أسهم أوروبا ترتفع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في التداولات، الخميس، بعد أن افتتحت الجلسة على تراجع، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات تضخم أميركية لاحقًا، لمحاولة توقع اتجاه رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الفترة القادمة.

وبسبب مخاوف التضخم ورفع الفائدة، ونتائج الأعمال الضعيفة للشركات، سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تراجعًا استمر 6 جلسات على التوالي.

وتتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والمقرر إعلانها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بواقع 0.72 نقطة بحلول الساعة 09:43 بتوقيت غرينتش، أو بنسبة 0.17 بالمئة، ليصل إلى مستوى 386.66 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "فايننشال تايمز 100" بواقع 16.49 نقطة، أو بنسبة 0.24 بالمئة ليسجل 6842.5 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت في سادس جلسة على التوالي، الأربعاء، إذ هبط مؤسر ستوكس 600 بنسبة 0.2 بالمئة، بعد أن ألقت مجموعة من نتائج الأعمال المتفاوتة الضوء على تأثير تشديد السياسات النقدية وارتفاع التضخم على أرباح الشركات.