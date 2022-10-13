العالم اليوم - بغداد.. 9 صواريخ على المنطقة الخضراء قبل جلسة انتخاب الرئيس

انتم الان تتابعون خبر بغداد.. 9 صواريخ على المنطقة الخضراء قبل جلسة انتخاب الرئيس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - أصيب عدد من العراقيين، الخميس، إثر تعرض المنطقة الخضراء ومحيطها في بغداد لقصف بـ9 صواريخ نوع كاتيوشا، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح الإعلام الأمني العراقي أن "القصف أدى إلى إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين (العراقيين)".

وقالت مصادر إن أغلب الصواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء وبالقرب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأيضا قريبا من مجلس النواب.

وتم إرسال تحصينات إضافية إلى محيط المنطقة الخضراء، حيث أشارت مصادر أن القوات الأمنية بدأت بالانتشار بشكل أوسع لرصد أو معرفة أماكن إطلاق هذه الصواريخ.

وبين أن المعلومات الأولية تشير إلى أن هذه المنصات تم إطلاقها من مناطق شرقي العاصمة بغداد ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة من أطلق هذه الصواريخ.

وعن الجلسة التي يعقدها مجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس للجمهورية، قال إنها تأجلت للساعة الواحدة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة في مداخل بغداد.

ويعقد البرلمان العراقي، الخميس، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، والتي تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة، في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام، وتخللته مراحل من العنف والتوتر.