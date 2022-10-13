السعودية تعلق على تصريحات واشنطن بشأن قرار «أوبك+»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن "المملكة ترفض اعتبار قرار (أوبك+) بمثابة انحياز فى صراعات دولية"، مشيرة إلى أن قرار (أوبك+) اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادى يراعى توازن العرض والطلب فى الأسواق ويحد من التقلبات.





وأعربت الخارجية السعودية، فى بيان أوردته قناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس، عن رفضها التام للتصريحات الأمريكية التى لا تستند إلى الحقائق، موضحة أن التصريحات التى تنتقد السعودية لا تستند إلى الحقائق وتعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادى البحت.

وأوضحت الخارجية أن "المملكة أوضحت خلال تشاورها مع الإدارة الأمريكية أن تأجيل قرار خفض الإنتاج شهرا حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية"، معلنة رفضها التام للتصريحات التى تحدثت عن انحيازها فى صراعات دولية.

وأضافت الخارجية السعودية أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ مبنى على دوافع سياسية ضد أمريكا"، مؤكدة أن السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات التى تنتقد المملكة بعد قرار أوبك+ فى الخامس من أكتوبر الجارى".

وكان وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل الجبير، أعلن فى وقت سابق، أن التصعيد فى أوكرانيا ليس مفيدا لأوروبا، مضيفا فى تصريحات لـ"سى إن إن"، أن السعودية حافظت على قنوات التواصل مع روسيا وأوكرانيا والبحث عن طرق لجلب الطرفين للتفاوض.

وأكد الجبير أنه لم يكن لاتفاق تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا أن يتم لو لم تكن المملكة على الحياد، مضيفا أن السعودية لا تسيس النفط وهو ليس سلاحا بل سلعة تستهدف الاستقرار.

وأضاف وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية، أن حصول المملكة على أسلحة دفاعية يخدم مصالحها ومصالح أمريكا والأمن فى المنطقة.