أوكرانيا تعلن إسقاط 19 طائرة روسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف البيان -الذى نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن "قوات الدفاع الجوى تمكنت فى صباح يوم 13 أكتوبر من إسقاط 5 مروحيات هجومية من طراز (كيه إيه 52) و17 طائرة بدون طيار من طراز (شاهد-136 كاميكازى) واثنين من طراز (لانسيت)".
وكانت تقارير أوكرانية قد أفادت فى وقت سابق، بأن القوات المسلحة بكييف صدت هجمات للقوات الروسية بالقرب من خمس مستوطنات. إذ تسعى القوات الروسية للقيام بعمليات هجومية فى اتجاهى باخموت وأفدييفكا.
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