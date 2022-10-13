الدوما: سنرد بصورة أكثر صرامة على الهجمات الأوكرانية المستمرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فولودين "لا يوجد مكان فى العالم يتفاوض فيه أحد مع الإرهابيين.. إذا استمرت الهجمات الإرهابية من قبل نظام كييف، فسيكون الرد أكثر صرامة".

وتابع رئيس مجلس الدوما "يجب العثور على كل منظمى ومرتكبى الهجمات الإرهابية، ويجب تدمير أولئك الذين يقاومون".

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، يوم الإثنين الماضي، تنفيذ هجوماً مكثفاً بأسلحة عالية الدقة على المنشآت العسكرية والاتصالات والطاقة فى أوكرانيا، وأوقفت العديد من الشركات الكبيرة الإنتاج أو قللته بسبب مشاكل فى إمدادات الطاقة، وتم الإعلان عن انقطاع التيار الكهربائى فى عدد من المناطق.

وانفجرت شاحنة على جسر القرم، صباح السبت الماضي، مما تسبب فى اندلاع حريق فى عدة صهاريج وقود فى قطار، وانهار شقان من طريق الجسر المؤدى إلى شبه الجزيرة، ولكن ورد أن الممر المؤدى من شبه جزيرة القرم إلى منطقة كراسنودار ظل سليما.

وأدان رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، الهجوم ووصفه بأنه هجوم إرهابي، مشيرا إلى أن الخدمات الخاصة الأوكرانية تقف وراءه.